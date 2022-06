Cea mai recentă lovitură împotriva Moscovei: Biden și liderii G7 vor conveni să interzică importurile de aur rusesc

14:30

Andreea Tonciu a făcut dezvăluiri neașteptate despre căsnicia pe care o are cu Daniel Niculescu, tatăl fetiței sale. Fosta concurentă de la „Survivor România” are încredere în soțul ei și susține că-i oferă libertatea de care are nevoie. S-au căsătorit în anul 2016, la doar două zile după botezul fiicei lor. Nașii cuplului sunt Anamaria […]