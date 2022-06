Bancul de duminică. Prin anii 90, pleacă Ion în America

17:10

Produsele cosmetice sunt un must have al femeilor din întreaga lume, milioane de reprezentamnte ale sexului fumos nu concep viața fără acestea. Însă, deși te ajută să arăți mult mai bine, acestea pot fi nocive […] The post Cum afli dacă produsele tale cosmetice sunt expirate? Trucul extrem de simplu la care nu te-ai fi gândit appeared first on Cancan.