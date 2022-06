Victor Negrescu a solicitat în Parlamentul European adaptarea finanţărilor la nevoile actuale ale statelor membre

10:45

După 9 sezoane şi 7 Premii Emmy, serialul „How I Met Your Mother“ s-a încheiat în 2014. La începutul acestui an, a apărut „How I Met Your Father“, un spin-off, marca Disney. Sitcomul este produs de Hilary Duff, iar din distribuţie face parte şi actorul american Chris Lowell, care, într-un interviu exclusiv pentru „Weekend Adevărul“, a vorbit despre provocările personajului pe care îl joacă şi cum a evoluat ca actor în cei 19 ani de carieră.