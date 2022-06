Se dau bani de la stat! Alocații de 950 de lei pentru acești copii, după decizia Guvernului

22:10

Cunoscut pentru proprietățile sale terapeutice, Lacul Techirghiol este o destinație turistică extrem de vizitată. Chiar în această perioadă, în care lacul este atât de căutat, culoarea sa a devenit roz, iar specialiștii explică de ce. […] The post Lacul Techirghiol a devenit roz! Cum se explică fenomenul neobișnuit appeared first on Cancan.