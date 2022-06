Delia continuă înțepăturile la adresa soțului! Cum l-a făcut de râs din nou pe partenerul ei

23:50

Florin Piersic e galant și elegant, chiar și la vârsta de 86 de ani. Maestrul a ieșit, pe seară, la restaurant, alături de soția lui, Anna, și de un cuplu foarte apropiat. În Herăstrău și-au […] The post Apariție de senzație a maestrului Florin Piersic, la 86 de ani! Cum a mers marele actor în Herăstrău…. appeared first on Cancan.