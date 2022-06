A plecat de la FCSB peste capul lui MM Stoica: „Nu l-aș fi lăsat acum. Gigi vorbește la cald...”

19:10

Andrei Miron (28 de ani, fundaș central) a vorbit pentru prima dată după despărțirea de FCSB. Stoperul a semnat deja cu Hapoel Haifa, formație din prima ligă a Israelului.„Le doresc multă baftă colegilor şi sper să reuşească anul acesta să câştige campionatul. Eu am aflat că nu mai sunt dorit la echipă și am zis că pentru mine cel mai OK este să ne strângem mâna. Nu vreau să rămân dacă nu sunt dorit. ...