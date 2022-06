Rezultate Bacalaureat 2022 | Au fost afișate notele pe EDU.RO. Vezi aici cât ai luat!

12:10

Lili Sandu a avut parte de o perioadă destul de grea după ce a dat naștere unui bebeluș minunate. Vedeta a fost ținta răutăților gratuite din partea oamenilor care nu o cunosc, tocmai de aceea […] The post Lili Sandu, dezvăluiri neașteptate despre primul an de maternitate. Vedeta s-a refugiat în alcool appeared first on Cancan.