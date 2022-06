Caz tulburător în Rovinari. O femeie însărcinată a stat cu fătul mort, în pântece, timp de mai multe zile. Ce i-au zis medicii

22:20

Duminică seara, un tren de persoane a intrat într-un șofer. Incidentul a avut loc în localitatea Alexeni, județul Ialomița. Unul dintre pasagerii autovehiculului se află în stare de inconștiență. Un accident feroviar a avut loc […] The post Accident cumplit în Ialomița. Un șofer de BMW a fost lovit de tren appeared first on Cancan.