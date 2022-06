INTERVIU Fedde le Grand: „Mai am multe de explorat în muzică, deci nu mi-am atins limitele” FOTO

Cunoscut pentru hiturile „Put Your Hands Up For Detroit“ şi „Let Me Think About It“, în colaborare cu Ida Corr, Fedde le Grand a dus mulţimea pe culmile distracţiei la Saga Festival, care a avut loc în perioada 3 - 5 iunie, pe Arena Naţională.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)