Trică, „dat de gol” în direct la TV: „A condus deja primul antrenament la noua echipă”

22:00

Croatul Marin Cilic (33 de ani, 17 ATP) are Covid-19 și s-a retras înaintea debutului la Wimbledon 2022.Marin Cilic ar fi trebuit să joace marți împotriva americanului Mackenzie McDonald (55 ATP). Croatul a avut simptome serioase de coronavirus și a fost nevoit să se retragă. Locul lui pe tablou va fi luat de portughezul Nuno Borges (25 de ani, 123 ATP).Marin Cilic are Covid-19 și ratează Wimbledon 2022„Salutări! Cu tristețe vă informez că am fost testat pozitiv cu Covid. ...