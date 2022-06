Temperatura maximă din România va depăși 38 de grade Celsius! Ce trebuie să știm despre valul de caniculă care se va năpusti asupra țării noastre

11:10

Connect-R este unul dintre cei mai apreciaţi artişti din România. Pe lângă succesul de care se bucură în carieră, vedeta se mândreşte şi cu familia sa frumoasă ori de câte ori are ocazia, iar dovadă […] The post Connect-R, imagine rară cu familia lui. Cum arată părinţii artistului appeared first on Cancan.