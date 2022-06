Incredibil! Un bebeluș a venit pe lume după ce l-a născut un bărbat care a fost femeie și conceput cu o femeie care a fost bărbat

19:00

Atât Andra, cât și Delia fac parte dintre artistele de top din România. Deși cele două cântărețe sunt percepute de unii ca fiind rivale, le-ar lega o prietenie destul de strânsă. Succesul dobândit în ani […] The post “Războiul stelelor”: Andra vs. Delia! Care dintre cele două dive este mai bogată appeared first on Cancan.