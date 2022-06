Turul Franței 2022: cine îl mai poate opri pe Tadej Pogacar?

08:20

Gică Mihali, antrenorul desemnat de Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al lui Dinamo, să se ocupe de echipă în startul pregătirilor, spune că s-a săturat de situația de incertitudine de la club.Dinamo a bifat primul transfer al verii, Bogdan Gavrilă, și spune că are banii necesari pentru a lua startul în Liga 2, dar situația de la club este una incertă. Echipa nu are președinte, nu are un antrenor în acte, iar la Săftica sunt probleme tot mai mari. ...