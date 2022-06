Lovitură pentru cei care cumpără sau vând apartamente. Noi reguli pe piața imobiliară

15:50

Deși turiști ar trebui să se bucure de o zi minunată pe plajă și de o experiență plăcută în restaurantele din apropiere, ANPC anunță nereguli uriașe găsite în mai multe locații. Depozitarea greșită a alimentelor […] The post Riscurile la care se supun românii pe litoral. ANPC a făcut descoperiri șocante în restaurante appeared first on Cancan.