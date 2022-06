Compania aeriană Air New Zealand va instala paturi supraetajate la clasa economică pentru zborurilor pe distanţe lungi

09:30

O pereche de schiţe cu cretă, reprezentându-i pe apostolii Sfântul Ioan Evanghelistul şi Sfântul Iacob cel Tânăr din „Cina cea de Taină” a lui Leonardo da Vinci, vor fi scoase la vânzare de Sotheby's Londra, pe 6 iulie, în cadrul Masters Works on Paper from Five Centuries.