Cum arată soția lui Vladimir Drăghia în trimestru al treilea de sarcină. Alice Cavaleru a pozat cu burta la vedere

Anastasia Lazariuc are 68 de ani și se menține într-o formă de invidiat. Are aceeași greutate de ani de zile, fiind una dintre cele mai admirate artiste de muzică ușoară. Acum, aceasta a dezvăluit care este secretul ei. „Nu am fost gurmandă, nu mi-a plăcut carnea. Nu pot spune că nu mănânc deloc, dar foarte […]