Care este cea mai săracă țară din Europa. Pe ce loc se află România

07:30

Vladimir Putin ar putea pierde conducerea Kremlinului. Trei oficiali ruși fac tot posibilul pentru a-l elimina pe cel care a pornit războiul dintre Rusia și Ucraina. Un fost spion CIA a oferit aceste informații recent. […] The post Vladimir Putin, înlăturat de aliații săi. Vestea uimitoare dată de un fost spion CIA appeared first on Cancan.