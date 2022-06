Grasu XXL, audiat după ce l-a înjurat pe un tânăr din public la Nostalgia. Mesajul transmis de autorități

08:10

Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt sărbătoriți astăzi, 29 iunie. Creștinii din toate colțurile țării urmează o serie de tradiții și obiceiuri, bucurându-se alături de cei dragi. Iată ce nu ar trebui să faci astăzi, […] The post Sfinții Apostoli Petru și Pavel, sărbătoriți pe 29 iunie. Ce nu trebuie să faci în această zi de sărbătoare appeared first on Cancan.