Răzvan Burleanu despre rezultatele echipei naționale din ultima vreme: „A fost o dezamăgire mare pentru toată lumea. Edi are însă tot suportul”

Serena Williams (40 de ani, 1204 WTA) a fost învinsă de Harmony Tan (24 de ani, 115 WTA), scor 5-7, 6-1, 6-7(7) în primul tur de la Wimbledon.A fost primul meci de simplu al Serenei după un an, iar la final a anunțat că va participa la ultimul Grand Slam al anului, US Open (29 august - 11 septembrie)Serena Williams va juca la US Open„Momentan vreau doar să joc, să văd cum mă simt. ...