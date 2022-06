După caniculă, vin vijeliile! Cod galben și cod portocaliu de furtună și ploi în mai multe județe din țară!

11:20

Prim-ministrul Regatului Unit, Boris Johnson, a făcut o declarație total neașteptată despre Vladimir Putin. După summitul G7, oficialul britanic a dezvăluit care este părerea sa despre invazia Rusiei asupra Ucrainei. Boris Johnson a avut un […] The post Boris Johnson, despre Vladimir Putin: „un exemplu perfect de masculinitate toxică” appeared first on Cancan.