Mașinile noi pe benzină și motorină vor interzise! De când vor trebui românii să renunțe la autovehiculele personale

13:30

Variantele Omicronului BA 4 și BA 5 fac primele victime în România. Iată detaliile care se cunosc deja despre tulpinile care vor cauza cel de-al șaselea val de îmbolnăviri în toată Europa. România are deja […] The post Noi detalii despre variantele Omicron BA 4 și BA 5. Valul 6 va cuprinde Europa în curând appeared first on Cancan.