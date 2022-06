Accident grav cu 12 victime în Dâmbovița. A fost activat Planul Roșu

14:20

În cazul în care ți s-a anulat zborul în ultimul moment sau o să te confrunți cu această situație vreodată, trebuie să știi că ai anumite drepturi, iar companiile aeriene sunt obligate să le respecte. […] The post Ce trebuie să faci dacă zborul tău a fost anulat în ultimul moment? Toți pașii pe care trebuie să îi urmezi appeared first on Cancan.