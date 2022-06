Summitul NATO. Alianţa anunţă măsuri de susţinere a Republicii Moldova,Georgiei,Bosniei-Herţegovina

15:40

Între 1 și 9 iulie fă-ți loc în agendă pentru EUROPAfest, singurul festival din Europa care reunește jazz, blues, pop și muzică clasică. Sub sloganul “It’s all about live quality music !, jmEvents, organizatorul festivalului a decis ca 2022 să fie dedicat cu precădere jazz-ului, care înseamnă libertate, spontaneitate, energie. Bucureștiul va răsuna în acordurile muzicienilor din 23 de țări prin concerte, jam sessions, concursuri, workshop-uri. De 17 ani EUROPAfest se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei și al Alteței Sale Regale Principele Radu, iar are din 2015 are titulatura Europe’s Finest Festivals.