Pensiune de patru stele de pe Valea Lotrului, închisă temporar. Aici erau cazaţi 80 de copii

11:00

AppGallery,magazinul de aplicaţii al Huawei, a reuşit să strângă mai multde 3.000 de aplicaţii locale în acest an, printre cele mai populare numărându-seaplicaţiibancare precum BT Pay, George Romania, YOU BRD, New Raiffeisen SmartMobile, CEC Bank, Garanti sau aplicaţii ale operatorilor detelefonie mobilă precum My Vodafone Romania, My Orange Romania,DIGI.ro sau MyAccount Telekom.