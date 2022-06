Vladimir Drăghia a confirmat! Tocmai a semnat cu Pro TV! Ce va face fostul câştigător de la Exatlon

18:50

Unul câte unul, invitați care mai de care mai proeminenți și-au făcut apariția la mega-petrecerea organizată de marele Droopy, care a împlinit 44 de ani. Brasserie a fost punctul zero al distracției, al luxului și […] The post Ei sunt cuplul care a atras toate privirile la party-ul marelui Droopy! N-au mai ținut cont de nimeni și au dat frâu liber sentimentelor, pe terasa de la Brasserie! appeared first on Cancan.