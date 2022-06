Marius Șumudică a fost primit ca un rege la Al-Raed » Prezentare senzațională la noua echipă

15:20

Nicolae Stanciu (28 de ani) a marcat pentru Wuhan Theree Towns în victoria cu Guangzouh FC, scor 2-1, într-un meci din campionatul Chinei.Internaționalul român a egalat în minutul 23 dintr-o lovitură liberă. Stanciu a trimis de la mare distanță, la colțul lung, iar portarul advers nu a reușit să intervină, în ciuda plonjonului disperat.Wuhan Three Towns defeated Guangzhou 2:1. While they were 1:0 behind, Nicolae Stanciu scored through freekick for the 3rd time this year. ...