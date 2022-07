Cătălin Botezatu a ajuns de urgenţă pe mâinile medicilor. Designerul, la un pas de o nouă operație: „Pentru prima oară în viața mea…”

16:50

Prețurile au explodat pe litoralul românesc, în acest an, pe lângă alimente, închierea unui șezlong sau a prețului la cazare. Dacă în anii trecuți, prețurile din Sudul litoralului erau puțin mai accesibile, se pare că […] The post Turiștii au crezut că nu văd bine. Un kilometru cu taxiul în Eforie Nord costă mai mult decât două beri appeared first on Cancan.