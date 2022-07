Blinken: „[Putin] a vrut «finlandizarea» NATO. A obținut «natoizarea» Finlandei”

15:50

Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Jānis Mažeiks, a declarat, într-un interviu pentru radio Europa Liberă, că UE va începe negocierile de aderare pe capitole cu Moldova doar după îndeplinirea tuturor condițiilor înaintate de Consiliul European odată cu oferirea, pe 23 iunie, a statutului de țară candidată. „Pentru unele măsuri nu va fi necesar foarte mult timp, cum ar fi cooperarea cu societatea civilă, ceea ce guvernul deja face, dar în cazul altor măsuri ar putea dura ani. De exemplu, eradicarea corupției va dura mult timp, pentru că totul trebuie să fie făcut în cadrul statului de drept”, a spus Jānis Mažeiks, în interviul oferit la scurt timp de la primirea statutului de candidată la aderare de către Moldova.Diplomatul sugerează autorităților moldovene ca, pe viitor, să nu se grăbească atunci când adoptă legi, așa cum au făcut-o la începutul mandatului actual, dar să le consulte mai întâi cu partenerii europeni, cum s-a întâmplat în cazul legii pre-vetting-ului. „Atunci când au consultat-o cu partenerii europeni, cu Comisia de la Veneția, noi am putut să o suținem”, a explicat ambasadorul.Întrebat dacă printre îngrijorările Uniunii Europene figurează cea că autoritățile pro-europene de la Chișinău ar putea pierde susținerea populației pe fundal de multiple crize sociale, Jānis Mažeiks și-a exprimat speranța e că „societatea se va putea coagula în jurul obiectivului de aderare, indiferent de agendele politice viitoare”.Un rezumat al declarațiilor ambasadorului Jānis Mažeiks: Despre condiții și startul negocierilor de aderare: În concluziile sale, Consiliul European a spus foarte clar că negocierile ce țin de aderare vor începe atunci când toate aceste măsuri vor fi realizate. În această cale, noi vom analiza mai multe aspecte. Vrem să vedem dacă țara evoluează în mod eficient. Să zicem că peste câțiva ani țara va avea un anumit guvern și guvernul acesta va întreprinde anumite măsuri care vor pune o amprentă negativă asupra procesului – aceasta evident va avea consecințe asupra ritmului cu care Moldova va parcurge acest drum. Despre evaluările UE: Opinia comisiei a vorbit despre domeniile care au fost discutate până acum. Dar când vine vorba despre acquis-ul comunitar, adică setul legislativ al UE, în acest sens nu au fost prezentate condițiile. Va fi un alt document în care vor fi descrise foarte detaliat toate prevederile ce țin de acquis-ul comunitar. Despre coordonarea reformelor viitoare cu UE: Pentru noi, calitatea reformelor contează și evident că noi am fost foarte atenți cum au avansat aceste reforme. Este important ca aceste reforme să fie consultate cu partenerii externi și ca ei să nu grăbească pasul acestor reforme. Eu pot să compar etapele incipiente ale reformelor efectuate de PAS, când ei grăbeau, iar după asta am văzut cum a fost promovată reforma pre-vetting, care a fost consultată cu partenerii, cu experții Comisiei de la Veneția și noi am putut să o susținem. Și, iată, pe viitor noi am dori ca acest model să fie preluat.​ Despre sprijinul popular al aderării: Foarte important e ca acest scop, acest obiectiv de aderare la UE să treacă dincolo de interesele de partid și este importat ca și populația să se coaguleze în jurul ideii de integrare europeană. Eu cred că merită să aveți un asemenea obiectiv, pentru că acest proces aduce cu sine atât de multe beneficii și avantaje, mai ales pentru țări mici ca R. Moldova. Eu sper foarte mult ca societatea să aibă acest obiectiv consecvent, indiferent de agendele viitoare politice, pentru că în trecut, absența lui a lucrat împotriva Republicii Moldova. ​ Despre sprijinul guvernului pentru populație: Trebuie să recunoaștem că momentul nu e deloc fericit. Țara a fost lovită de multiple crize, ele au efect negativ asupra standardelor de viață a cetățenilor. Evident că în asemenea situație, indiferent cine ar fi la putere, cetățenii nu pot fi satisfăcuți. Și este important ca guvernul să întreprindă măsuri ca populația să depășească aceste timpuri grele. ​ Despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei: Nu negăm că această agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei a grăbit procesul de oferire a statutului de țări candidate Ucrainei și Republicii Moldova. De fapt, acordarea statutului are valoare practică, dar și simbolică, e un mesaj pe care UE îl prezintă ucrainenilor, care să înțeleagă că Ucraina are un viitor european. Acordarea statutului de țară candidată Ucrainei a fost un vis al ucrainenilor și ne pare bine că ei pot să lucreze pentru a realiza acest vis.