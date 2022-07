Câți lei primește un preot pentru o înmormântare în România, acum, în 2022

07:50

Carmen Iohannis a stârnit o mulțime de controverse după ce a participat la gala găzduită de Majestățile Lor Regele Felipe al VI-lea și Regina Letizia cu prilejul Summitului NATO. Soția lui Klaus Iohannis a ales […] The post Carmen Iohannis, gafă colosală la Madrid! Cum s-a îmbrăcat la dineul găzduit de rege? Ţinuta a fost complet nepotrivită appeared first on Cancan.