Horoscop zilnic 2 iulie 2022. Vărsătorii se pot certa cu partenerul

13:20

Bodrum, una dintre cele mai iubite stațiuni din Turcia, a început deja să își primească oaspeții. Printre doritorii unei vacanțe magice se află și Bianca Drăgușanu, diva care a declarat în nenumărate rânduri că iubește […] The post Cât costă o noapte la un hotel din Bodrum, Turcia? Stațiunea preferată a Biancăi Drăgușanu are prețuri uriașe appeared first on Cancan.