BANCUL ZILEI | Cum se roagă femeile înainte de a intra în Lidl: „Doamne, fă-mă să..”

15:40

O înmormântare presupune multe cheltuieli, dar și pregătiri pentru ca persoana trecută în neființă să fie dusă pe ultimul drum. Însă, câți lei primește un preot pentru o înmormântare în România, acum, în 2022? Ceremonia […] The post Câți lei primește un preot pentru o înmormântare în România, acum, în 2022 appeared first on Cancan.