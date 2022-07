Alex Mitriță și-a ales destinația, după plecarea de la PAOK

Alexandru Mitriță (27 de ani) a ales să continue la New York City FC, după întoarcerea din împrumutul de la PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu.Mijlocaș de bandă vrea să continue la echipa din MLS până la finalul contractului, care expiră în ianuarie 2023, anunță digisport.ro.Alexandru Mitriță rămâne la New York CityMitriță a fost cumpărat de New York City FC în 2019, de la Universitatea Craiova, pentru 8 milioane de euro. ...

