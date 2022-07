Fură Oana Zăvoranu curent? Nu e glumă! Vedeta ar fi anchetată pentru consum ilegal încă din 2017…

09:10

De numele lui Valentin Sălăgean se leagă apariția unui brand de succes în România. Alături de actualul președinte al LPF, Gino Iorgulescu, Sălăgean a pus bazele primului restaurant italienesc veritabil din București, ”Trattoria Il Calcio”. […] The post Telenovela incredibilă prin care boss-ul ”trattoriilor” din România a ajuns în anii 90 patron de restaurant pe cea mai scumpă stradă din New York. Cum i-a cedat iubita asociatului Nello, spre binele afacerii! appeared first on Cancan.