În ce ipostaze s-au filmat Simina Loica și Alex Bobicioiu, la scurt timp după ce bruneta s-a certat cu soțul ei, Alex Zănoagă

12:10

Un copil de un an și jumătate a decedat din cauză că era subnutrit. Mama lui îl hrănea doar cu lapte, legume și fructe. Femeia va face închisoare pe viață. Incredibil ce au constatat judecătorii. […] The post Șocant! Un copil a fost omorât de către mama lui, după ce a fost hrănit doar cu legume și fructe appeared first on Cancan.