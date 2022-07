O româncă a fost ucisă de rechin în Hurghada. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp

19:50

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru acest weekend în București. Iată cum o sa fie vremea în Capitală! Potrivit meteorologilor, temperatura în București va ajunge până la 35 de grade, iar […] The post ANM avertizează! Prognoza meteo specială pentru București. Ce se întâmplă în următoarele ore appeared first on Cancan.