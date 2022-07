Nu ține cont de problemele tatălui! Petruț Florescu n-are stres și-și duce viața de ”fentosan” în continuare

23:50

Oana Zăvoranu trece prin momente delicate! Bruneta are mai multe procese pe rol, inclusiv cu fostul manager al Clinicii pe care ex-partenera lui Pepe o manageriază. Vorbim de acuze grave: furt de energie electrică! Organele […] The post Fură Oana Zăvoranu curent? Nu e glumă! Vedeta ar fi anchetată pentru consum ilegal încă din 2017… appeared first on Cancan.