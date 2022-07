Legile lui Erik ten Hag: 5 reguli pe care antrenorul le-a impus la Manchester United

14:00

Anamaria Prodan a vorbit despre cum decurge relația ei cu fostul soț Laurențiu Reghecampf și a dezvăluit că cei doi vorbesc constant. Anamaria Prodan: „Eu cu Laurențiu comunic non stop. Vorbim despre orice, ce probleme am, ce nevoie are Bebe, ce s-a scris”„Bebe nu vrea să îl vadă, cum ar fi să îl vedeți lângă Corina Caciuc? Băiatul știe tot, suferă. Nu mai putem face nimic. ...