Boss-ul ”trattoriilor”, chemat la negocieri cu Elena Ceaușescu. Ce marfă din România comunistă trebuia să vândă în Republica Dominicană

00:50

Victor Ponta, fostul premier al României, face o radiografie a guvernării de astăzi, într-un context în care valul de scumpiri îngreunează și mai mult nivelul de trai al românilor. Are Guvernul Ciucă un plan pentru […] The post Marius Tucă Show începe luni, 4 iulie, de la ora 20.00, live pe gandul.ro appeared first on Cancan.