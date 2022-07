Andreea Marin a dezvăluit secretul siluetei sale. Alimentul pe care-l consumă „Zâna Surprizelor” și a ajutat-o să slăbească 7 kilograme

12:50

Simona Halep (18 WTA) va lupta astăzi de la orele 17:30 în optimile de finală de la Wimbledon cu Paula Badosa (4 WTA). Chair dacă este mai slab clasată în ierarhia WTA, Simoan Halep este […] The post Halep țintește sus la Wimbledon: „Mă simt puternică, mă simt unde trebuie să fiu!” appeared first on Cancan.