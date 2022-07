Orașul din România în care un apartament de 3 camere se închiriază cu 6.500 de euro pe lună!

15:00

Dragi cititori, bancul zilei vă va aduce cu siguranță zâmbetul pe buze. Discuția haioasă între o tânără tatuată și o bătrână, în autobuz, a devenit virală. ”În autobuz, o bunicuță privește cu mirare o domniță […] The post BANC | În autobuz, o bunicuță privește, cu mirare, o domniță care are un tatuaj cu hieroglife pe gât appeared first on Cancan.