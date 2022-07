Gina Pistol nu își mai alăptează fetița. Ce probleme de sănătare are iubita lui Smiley

Gina Pistol a mărturisit că nu își mai alăptează fetița și că are câteva probleme de sănătate. Iubita lui Smiley a vorbit cu fanii săi pe una dintre rețelele de socializare. Josephine, fiica Ginei Pistol și a lui Smiley, are un an și de când a venit pe lume le umple viața de bucurie părinților […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea