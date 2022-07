Simona e ceva de speriat!

14:30

Alexia Putellas (28 de ani), căpitanul Barcelonei, record de selecții la naționala Spaniei și cea mai valoroasă fotbalistă a lumii, s-a accidentat grav chiar înainte de Euro. Ruptură de ligamente încrucișate la genunchiul stâng.După un 2021 extraordinar, câștigând Liga Campionilor, titlul și Cupa Spaniei cu Barcelona, un an completat de triumful individual, Balonul de Aur și trofeul FIFA The Best, Alexia Putellas are un 2022 înfiorător. ...