Schimbare majoră în învățământ! Va fi introdusă o nouă disciplină din toamnă

11:20

Un băiețel de 9 ani se zbate între viață și moarte după ce s-a înecat într-un lac din Dâmbovița. Cel mic venise la scăldat cu tatăl lui, însă, la un moment dat, acesta a dispărut […] The post Un tată și-a salvat băiețul de 9 ani după ce l-a resuscitat. Fiul acestuia se înecase sub ochii lui appeared first on Cancan.