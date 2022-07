Cine este Tatyana, „fata de foc” din armata Ucrainei. Tânăra are doi copii și luptă împotriva rușilor

14:10

Carmen de la Sălciua a reacționat după ce Florin Pește i-a transmis că ”patinează” din punct de vedere vocal. În trecut, Florin i-ar fi propus o colaborare muzicală, însă Carmen l-a refuzat. Acum, ea crede […] The post Continuă scandalul dintre Carmen de la Sălciua și Florin Pește: „Probabil că…” appeared first on Cancan.