Criza costului vieţii provoacă o creştere ”uluitoare” a sărăciei extreme, avertizează ONU

20:00

Scheletul fosilizat al dinozaurului, rudă cu T. rex, va fi scos la licitaţie la New York pe 28 iulie, a anunţat marţi casa de licitaţii Sothebys, relatează The Associated Press, potrivit News.ro. Prețul pentru acest exemplar ar putea ajunge la 8 milioane de dolari. Gorgosaurus a fost un carnivor care a trăit pe teritoriul din […]