Anunțul momentului pentru milioane de români! Aceste pensii vor fi tăiate până pe 20 iulie 2022

20:40

Jador este unul dintre cei mai apreciaţi artişti din România. Cântăreţul are o comunitate uriaşă de fani care îl susţin, iar acesta îi ţine la curent pe reţelele de socializare cu toate activităţile pe care […] The post Jador, de urgenţă pe mâinile medicilor. Artistul și-a îngrijorat fanii după ce s-a pozat cu branula appeared first on Cancan.