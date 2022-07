Daea este din nou ministru al Agriculturii. Iohannis a semnat decretul de numire în funcție

06:00

Rezidența9 anunță a patra ediție CINEVARA #4: Summer in Japan. În programul curatoriat de Richard Peña, profesor la The School of The Arts, Columbia University, și fost director de programe al Film Society of Lincoln Center din New York, se regăsesc anul acesta șase capodopere ale cinematografiei japoneze produse în ultimul secol de faimoasa companie de film Shochiku. Înființată în 1895, Shochiku are în portofoliu filme ale celor mai importanți și inovatori regizori japonezi.