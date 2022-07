Incredibil! Șase frați au fost jefuiți de 147.000 de euro. Era averea lor strânsă de o viață

14:00

Rihanna (34 de ani) a devenit cea mai tânără miliardară din America. Artista, care a adus pe lume, recent, un băiețel, a reușit să o detroneze pe celebra Kim Kardashian (41 de ani). Ce avere […] The post Ce avere are, de fapt, Rihanna? Este cea mai tânără miliardară din America appeared first on Cancan.