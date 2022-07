Pare banc, dar nu este! Motivul bizar pentru care un bărbat din Carei a refuzat recenzarea și a dat recenzorul afară din casă

15:20

Neversea Festival 2022 începe astăzi, 7 iulie 2022. Evenimentul organizat pe Plaja Modern din județul Constanța se va ține până pe 10 iulie. Sunt așteptați în jur de 60.000 de oameni. CANCAN.RO are imagini în exclusivitate […] The post Cel mai mare festival de muzică, făcut pe o plajă, din Europa a început! CANCAN.RO are imagini în exclusivitate de pe Plaja Modern appeared first on Cancan.