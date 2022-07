Adrian Mititelu o sfătuiește pe Dinamo să dea faliment: „Să plece din ligile inferioare, ar spăla păcatele trecutului”

12:40

Te-ai intrebat de ce computerul tau devine lent chiar si cu CPU si RAM puternice? Este posibil ca spatiul de stocare sa fie problema.Stocarea joaca un rol vital in computerul tau, ceea ce are impact asupra performantei si vitezei de functionare a dispozitivului. Dispozitivul de stocare este impartit in principal in stocare flash (SSD si eMMC) si stocare non-flash (HDD).In momentul in care iti cumperi un calculator second hand ,este bine sa cunosti toate informatiile acestea. ...